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تقسيمة قوية للاعبي الأهلي في المران المسائي

الخميس 27/يونيو/2019 - 07:14 م
تقسيمة قوية للاعبي الأهلي في المران المسائي
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علي نبوي - محمد الصو
 
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أجرى مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية خلال المران المسائي اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.


وحرص لاسارتي على تقسيم لاعبي الفريق إلى مجموعتين وخاض تقسيمة كاملة بطول الملعب، حيث حرص علي إيقافها أكثر من مرة لتوجيه لاعبي الفريق.


يذكر أن الفريق خاض مرانه اليوم على فترتين صباحية و مسائية في إطار الإعداد للمرحلة المقبلة.


ويستعد الأهلي للسفر إلى إسبانيا مطلع يوليو القادم لخوض معسكر إعداد استعدادا للفترة القادمة.

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