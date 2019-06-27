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شيكابالا يزور معسكر المنتخب

الخميس 27/يونيو/2019 - 07:03 م
شيكابالا يزور معسكر المنتخب
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أميرة فطيم
 
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زار محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادى الزمالك ، فندق إقامة لاعبي منتخب مصر الاول لكرة القدم لمؤازرتهم خلال منافسات كأس الامم الأفريقية


وحرص شيكابالا علي التقاط صورا مع عدد من نجوم منتخب مصر منهم محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك ، ومحمد الننى المحترف فى صفوف الآرسنال


وكان منتخب مصر قد حقق الفوز علي زيمبابوي والكونغو فى أول وثانى لقاءاته بالدور الاول قبل أن يلتقى أوغندا الأحد المقبل

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