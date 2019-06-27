بث حي stream : مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر يلا شوت Algeria Live كورة ستار شاهد الجزائر والسنغال رابط مباشر

شاهد بث مباشر لمباراة الجزائر ضد السنغال اليوم الخميس 27 – 6 – 2019، بث مباشر كورة ستار بدون تقطيع، شاهد الآن مباراة السنغال ضد الجزائر علي كورة توداي| كورة أونلاين| بين ماتش| ماي كورة، حيث يستضيف استاد الدفاع الجوي المواجهة المرتقبة بين منتخبي الجزائر والسنغال ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة من بطولة أمم إفريقيا 2019 والتي تستضيفها مصر حتي 19 يوليو المقبل.





موعد مباراة الجزائر ضد السنغال في أمم إفريقيا:

تنطلق مباراة الجزائر ضد السنغال في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت السعودية، اليوم الخميس 27-6-2019، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ببطولة أمم إفريقيا ( CAN 2019)، حيث يتقاسم المنتخبين الجزائري والسنغالي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل منتخبي كينيا وتنزانيا الترتيب بدون نقاط.





التشكيلة المتوقعة لمنتخبي الجزائر والسنغال اليوم:

من المتوقع أن يبدأ منتخب الجزائر مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: يوسف عطال – عيسى ميندي - بن العمري - بن سبعيني.

خط الوسط: قديورة - سفيان فيغولي - بن ناصر - يوسف البلايلي - رياض محرز.

خط الهجوم: بغداد بونجاح.





أما المنتخب السنغال سيبدأ اللقاء بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: ميندى.

خط الدفاع: موسى واجى - ساليف سانى - كوليبالى - يوسف سبالى.

خط الوسط: كيربيت دياتا - نديدى - إدريسا جايى.

خط الهجوم: إسماعيل سار - نيانج - كيتا بالدى.





- القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والسنغال اليوم الخميس 27-6:

ستكون مباراة الجزائر ضد السنغال متاحة عبر قنوات بي إن سبورتس bein sports، max hd 1،max hd 2، max hd 3، كما يمكنكم متابعة اللقاء عبر قناة تايم سبورت المصرية عبر التردد الأرضي، وستكون المباراة متاحة عبر روابط البث المباشر كورة ستار| kora liv| كورة أونلاين| yalla shoot.





- بث مباشر مباراة الجزائر ضد السنغال اليوم الخميس 26-6:

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