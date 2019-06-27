منسق الطلاب الأفارقة بجامعة القاهرة: أطلقنا مبادرة لتدريب 1000 قائد إفريقي
الخميس 27/يونيو/2019 - 07:09 م
كساب أحمد
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قال الدكتور سيد رشاد، منسق عام شؤون الطلاب الأفارقة بجامعة القاهرة، إن الجامعة منذ نشأتها في عام 1908، لم تنفصل عن محيطها الإقليمي والإفريقي، لافتَا إلى أن الجامعة خلال الفترة الأخيرة أنشأت مكتب لرعاية شؤون الطلاب الأفارقة، لتقديم لهم كافة أوجه الرعاية، وحل كافة مشاكل أي طالب إفريقي من كافة الجوانب.
وتابع "رشاد"، خلال حواره ببرنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن جامعة القاهرة تقدم كل شيء للطالب الإفريقي سواء الإقامة في المدينة الجامعية، أو حل مشاكل أي تعثر في مصروفات الجامعية.
ولفت إلى أن جامعة القاهرة أطلقت مؤخرًا مبادرة تدريب 1000 قائد إفريقي، في إطار الاستجابة للدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدريب 10 آلاف شاب إفريقي.
وتابع "رشاد"، خلال حواره ببرنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن جامعة القاهرة تقدم كل شيء للطالب الإفريقي سواء الإقامة في المدينة الجامعية، أو حل مشاكل أي تعثر في مصروفات الجامعية.
ولفت إلى أن جامعة القاهرة أطلقت مؤخرًا مبادرة تدريب 1000 قائد إفريقي، في إطار الاستجابة للدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدريب 10 آلاف شاب إفريقي.
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