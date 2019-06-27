كورة لايف El Khadra مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال بث مباشر KORA STAR رابط ماتش الجزائر بدون تقطيع جودة متعددة

مشاهدة مباراة الجزائر والسنغال اليوم الخميس الموافق 27-6-2019 في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا 2019، وذلك على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، بث مباشر مباراة السنغال ضد الجزائر اليوم في كان 2019.





موعد مباراة السنغال ضد الجزائر اليوم الخميس في أمم إفريقيا بث مباشر بدون تقطيع

الكرة الجميلة والممتعة ستكون حاضرة على ملعب الدفاع الجوي حين يلتقي منتخب العرب منتخب الجزائر مع نظيره السنغالي المدجج بالنجوم والأسماء اللامعة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت أبو ظبي الرياضية، كورة اتش دي مباراة السنغال ضد الجزائر في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، الساعة السابعة مساء بتوقيت سوريا وعاصمتها دمشق، الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس.





البث المباشر مباراة السنغال ضد الجزائر لحظة بلحظة بدون تقطيع في بطولة أمم إفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربيىة السعودية الساعة التاسعة مساء بتوقيت سلطنة عمان، الساعة الخامسة مساء مساء بتوقيت GMT، البث المباشر كورة لايف.





القنوات الناقلة لمباراة السنغال والجزائر اليوم الخميس في بطولة أمم إفريقيا:

يبدو أن الأجواء ممتازة في ملعب الدفاع الجوي الذي يستقبل مباراة السنغال ضد الجزائر كورة اتش دي مباراة السنغال عبر قناة بي إن سبورت ماكس 1 وقناة بي إن سبورت ماكس 2 بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيل السنغال لمواجهة الجزائر:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: موسى واجي - كاليدو كوليبالي - ساليف ساني - يوسف سابالي

خط الوسط: ألفريد ندياي - كريبين ديتا - وإدريس جوي.

خط الهجوم: ساديو ماني - كيتا بالدي - وامباي نيانج.





ويبرز عدد من الأسماء المميزة في منتخب الجزائر لعل من أبرزهم نجم مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز والذي توج مع فريقه الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، وبغداد بونجاح هداف الدوري القطري في الموسم المنقضي.





تشكيل منتخب الجزائر لمباراة السنغال:

حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: عطال - مندي - بن العمري - بن سبعيني.

خط الوسط: قديورة - سفيان فيغولي - بن ناصر - يوسف البلايلي - رياض محرز.

خط الهجوم: بغداد بونجاح.





البث المباشر مباراة السنغال ضد الجزائر في بطولة افريقيا عبر موقع يلا شوت ويلا شوت حصري بث مباشر جودة ممتازة كورة ستار – كول كورة – ماي كورة – يلا شوت توداي – يلا شوت السنغال ضد الجزائر بدون تقطيع اليوم مباشر مباراة السنغال ضد الجزائر.







