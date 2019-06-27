إصابة 27 شخصًا في تصادم حافلة مدرسية بشاحنة في ألمانيا
الخميس 27/يونيو/2019 - 06:46 م
وكالات
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أصيب 27 شخصًا بجروح مختلفة، جراح أحدهم خطيرة بعد اصطدام حافلة مدرسية بشاحنة في مدينة نويأوتينج في بافاريا العليا جنوب شرقي ألمانيا اليوم الخميس.
ولم تتمكن الشرطة من إحصاء عدد الأطفال الذين كانوا في الحافلة، كما لم تتوصل إلى سبب الحادث حتى الآن.
وقال المتحدث باسم الشرطة، إن جميع المصابين تحت الإشراف الطبي حاليًا، خاصة الأطفال، حيث تدخلت بعد الظهر عدة فرق مختصة في معالجة الأزمات، مشيرًا إلى أن أعمال الإنقاذ واستخراج المصابين ظلت مستمرة حتى فترة ما بعد ظهر اليوم.
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