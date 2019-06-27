ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إصابة 27 شخصًا في تصادم حافلة مدرسية بشاحنة في ألمانيا

الخميس 27/يونيو/2019 - 06:46 م
إصابة 27 شخصًا في تصادم حافلة مدرسية بشاحنة في ألمانيا
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
أصيب 27 شخصًا بجروح مختلفة، جراح أحدهم خطيرة بعد اصطدام حافلة مدرسية بشاحنة في مدينة نويأوتينج في بافاريا العليا جنوب شرقي ألمانيا اليوم الخميس.

ولم تتمكن الشرطة من إحصاء عدد الأطفال الذين كانوا في الحافلة، كما لم تتوصل إلى سبب الحادث حتى الآن.

وقال المتحدث باسم الشرطة، إن جميع المصابين تحت الإشراف الطبي حاليًا، خاصة الأطفال، حيث تدخلت بعد الظهر عدة فرق مختصة في معالجة الأزمات، مشيرًا إلى أن أعمال الإنقاذ واستخراج المصابين ظلت مستمرة حتى فترة ما بعد ظهر اليوم.

Advertisements
المزيد عن: مدرسية حافلة تصادم ألمانيا 27 شخص
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
16:30
-
بوروندي
الجزائر
-
x
19:00
-
السنعال
كينيا
-
x
22:00
-
تنزانيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
-
x
02:30
-
باراجواي