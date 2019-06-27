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ديروط يضم لاعب خط وسط بني سويف

الخميس 27/يونيو/2019 - 06:54 م
ديروط يضم لاعب خط وسط بني سويف
محمود محمد حسانين
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محمد الحسيني
 
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نجح مجلس إدارة ديروط الرياضى أحد أندية المجموعة بدورى القسم الثانى فى إتمام التعاقد مع محمود محمد حسانين الشهير بلقب بوجا وذلك للمشاركة بصفوف ديروط بالموسم الجديد .

 

ووقع اللاعب عقود انتقاله رسميا لصفوف ديروط فى حضور مسوؤلى الفريق وأعضاء مجلس الإدارة والمدير الإدارى.

 

وكان بوجا قد انتقل لصفوف بنى سويف الرياضى الموسم الماضى قادما من صفوف بترول أسيوط ورحل عن الفريق السويفى بنهاية الموسم .

 

وجاء انتقال بوجا بعد ترشيح محمد يوسف المدير الفنى الحالى لديروط وبنى سويف السابق .

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