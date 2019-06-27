4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخزن كابلات سنترال غرب المنصورة

اندلع حريق داخل مخزن كابلات تابع لسنترال حي غرب المنصورة، ما أسفر عن التهام محتوياته وإثارة الذعر بين الأهالى.





تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، اليوم الخميس، بورود بلاغ للعميد أحمد المهدي، مدير إدار الحماية المدنية، باشتعال النيران بمخزن مجاور لسنترال حي غرب، بشارع عبدالسلام عارف.





انتقلت 4 سيارات إطفاء وقوات الحماية المدنية بقيادة المقدم أحمد عوض، رئيس قسم الإطفاء، وتم السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده لباقي السنترال.





وأسفر الحريق عن احتراق 6 كبائن تستخدم فى تغذية الخطوط الرئيسية، فيما لم يسفر الحريق عن إصابات أو خسائر بشرية.



