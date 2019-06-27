جامعة المنصورة تتصدر المراكز الأولى في عدة تخصصات وفقا لتصنيف "شنغهاى"



وأكد رئيس الجامعة أن نتائج التصنيف تظهر تقدم جامعة المنصورة فى البحث العلمى وتصدرها مراكز متميز محليا ودوليا لما لها من سمعة مشهودة اضافة الى جهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين والنشر الدولى المميز وخاصة فى مجلتى nature – scince وجهود الجامعة فى زيادة حوافز النشر الدولى لتشجيع الباحثين والعلماء على المضى قدما فى النشر الدولى للابحاث العلمية التطبيقية والتى تخدم المجتمع فى العديد من التخصصات.



وأشار رئيس الجامعة الى أن التصنيف يشمل 5 تخصصات رئيسية هى العلوم الطبيعية، العلوم الهندسية، العلوم الحياتية، علوم الحياة، العلوم الاجتماعية وأظهرت نتائج التصنيف تقدم الجامعة دوليا وتصدرها مراكز متميزة بين الجامعات المصرية.



في مجال العلوم الطبيعية أدرجت جامعة المنصورة ولأول مرة في تخصص الرياضيات وحصلت الجامعة على المركز الثانى فى الترتيب (401 – 500) حيث حققت 3 جامعات مصرية مراكز جيدة ضمن الـــ500 جامعة الأوائل على العالم.



وفي مجال الهندسة حصلت جامعة المنصورة على المراكز الرابع ضمن 5 جامعات في مجال الهندسة الكهربية الإلكترونية فى الترتيب (401 - 500).



كما أظهرت النتائج تميز جامعة المنصورة في مجال العلوم الطبية فى علوم الصيدلة والعلوم الصيدلانية حيث حصدت جامعة المنصورة الترتيب الرابع ضمن 4 جامعات (201 – 300)، وفي تخصص علوم الفم والأسنان حصلت جامعة المنصورة على المركز الثالث ضمن 4 جامعات بالمراكز (201 – 300).



كما أدرجت 4 جامعات فى الطب السريري تصدرت جامعة المنصورة المركز الأول فى الترتيب (101 – 150)، وفي مجال علوم الحياة والعلوم البيطرية، تصدرت جامعة المنصورة الترتيب الأول ضمن 8 جامعات حصلت على ترتيب متقدم ترتيب متقدم بالمرتبة (101 – 150).



الجدي بالذكر أن تصنيف "شنغهاي" خصص أوزان مختلفة للمؤشرات والمعايير الخمسة المرتبطة بالمجالات المختلفة، والتي تعتمد على نشر الأبحاث في المجلات المفهرسة عالميا خلال الفترة 2013-2017 في منصة "Web of Science & InCites" الأمريكية.









وتأثير الاقتباس الموحد وهو نسبة الاستشهاد للأبحاث المنشورة في تخصص أكاديمي خلال الفترة 2013-2017 إلى متوسط الاستشهادات من الأبحاث في نفس الفئة، ويلي ذلك التعاون الدولي وهو عدد الأبحاث المشترك فيها دولتان مختلفتان على الأقل في عناوين المؤلفين مقسومًا على العدد الإجمالي للأبحاث في موضوع التخصص الأكاديمي للجامعة خلال الفترة 2013-2017، ثم عدد الأبحاث المنشورة في أهم المجلات في موضوع التخصص الأكاديمي لجامعة خلال الفترة 2013-2017، وأخيرًا عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جائزة مهمة في موضوع أكاديمي.

وأكدت إدراج جامعة المنصورة وتصدرها مراكز متميزة ضمن 16 جامعة مصرية والجامعة الأمريكية بالقاهرة فى مراكز متقدمة ضمن أعلى 500 جامعة عالميًا في 54 تخصص علمى عبر المجالات التخصصية في العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية.