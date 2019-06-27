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مدرب نيجيريا يتابع مباراة بوروندي ومدغشقر

الخميس 27/يونيو/2019 - 05:44 م
مدرب نيجيريا يتابع مباراة بوروندي ومدغشقر
الألماني جيرونوت روهر
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علي نبوي
 
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تواجد الألماني جيرونوت روهر المدير الفني للمنتخب النيجيري في مدرجات استاد الإسكندرية لمتابعة مباراة بوروندي ومدغشقر ضمن منافسات الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية التى تستضيفها الإسكندري.

 

ويأتي تواجد روهر في المدرجات للتعرف على طريقة لعب منتخب مدغشقر الذى سيواجهه في ختام مباريات دور المجموعات.

 

وتتصدر نيجيريا ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من الفوز علي بوروندي،غينيا .

 

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