"داوود" خلال فاعليات معرض الفن العربي: لإنجاز المزيد من الاستثمار في الثقافة

أطلق وزير الثقافة الدكتور محمد داود داود، فعاليات معرض الفن العربي، خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم في فندق "مونرو"، بحضور مدير عام الوزارة الدكتور علي الصمد، مؤسس شركة "اديو سيتي" المنظمة للمعرض فرحات فرحات، ومهتمين بالفن التشكيلي والرسم والنحت والتصوير.





وتحدث داود عن أهمية انطلاق المعرض من بيروت لما يتضمنه من "أعمال حديثة ومعاصرة تتضمن الرسم، النحت التصوير والخط العربي، إضافة الى إقامة ندوات تتناول قضايا حياتية يومية عن علاقة "الثقافة والسلطة"، "الاقتصاد والثقافة" وغير ذلك من المواضيع التي تعمل على خلق حراك ثقافي وتفاعلي بين مختلف الشرائح الثقافية"، مؤكدا "دعم الوزارة للمواهب الشابة ولكل نشاط ثقافي"، منوها ب"تعاون القطاعين العام والخاص في هذا القطاع لإنجاز المزيد من النجاح واستقطاب الاستثمار الثقافي في لبنان."





بدوره، شكر فرحات لوزير الثقافة رعايته اطلاق فعاليات المعرض الذي "سيقام في 12، 13، 14 تموز المقبل، من الثالثة بعد الظهر وحتى التاسعة مساء، في فندق "مونرو"، لعرض اعمال حوالي 40 فنانا من سبع دول عربية، ودولة اجنبية هي بلجيكا، الى جانب جناح خاص لرواد الفن التشكيلي اللبناني لتكريمهم، وأيضا إقامة ندوات ومحاضرات"، لافتا الى ان شعار المعرض "الفن للجميع" يعني أن "الفن ليس حكرا على طبقة اجتماعية واحدة، ايمانا بمبدأ ديموقراطية الفن."