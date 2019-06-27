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مرصد الكهرباء: 16 ألفا و500 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل

الخميس 27/يونيو/2019 - 05:24 م
مرصد الكهرباء: 16 ألفا و500 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل
مرصد الكهرباء
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ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الخميس تبلغ 16 ألفا و500 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

ويبلغ الحمل الأقصى المتوقع اليوم 31 ألف ميجاوات مقابل 31 ألفا و200 ميجاوات أمس، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم، التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 24 ألفا و120 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

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