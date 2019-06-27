ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

" الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية " يتصدر الأسهم الأكثر إرتفاعاً اليوم

الخميس 27/يونيو/2019 - 05:40 م
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية يتصدر الأسهم الأكثر إرتفاعاً اليوم
الاسهم المصرية الأكثر إرتفاعاً
Advertisements
طباعة
نيفين سمير
 
Advertisements

تصدر سهم شركة " الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية " قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً فى ختام تداولات اليوم " الخميس" ، بنسبة بلغت 8% محققاً 4.2 جنيه ، ثم " مستشفى النزهه الدولي " بنسبة بلغت 6.2% مغلقاً 41 جنيه .

من جانبه ، إحتلت شركة " ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية " المرتبة الثالثة بنسبة 6.1% محققاً 6.5 جنية، ثم سهم " القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية " بنسبة 5.7% محققاً 3.8جنيه  ، لتحتل بذالك المرتبة الرابعة ، و احتلت شركة " ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية " المرتبة الخامسة بنسبة 5.7% مغلقاً عند سعر 5.4 جنيه .

Advertisements
المزيد عن:
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
16:30
-
بوروندي
الجزائر
-
x
19:00
-
السنعال
كينيا
-
x
22:00
-
تنزانيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
-
x
02:30
-
باراجواي