" الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية " يتصدر الأسهم الأكثر إرتفاعاً اليوم





تصدر سهم شركة " الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية " قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً فى ختام تداولات اليوم " الخميس" ، بنسبة بلغت 8% محققاً 4.2 جنيه ، ثم " مستشفى النزهه الدولي " بنسبة بلغت 6.2% مغلقاً 41 جنيه .





من جانبه ، إحتلت شركة " ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية " المرتبة الثالثة بنسبة 6.1% محققاً 6.5 جنية، ثم سهم " القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية " بنسبة 5.7% محققاً 3.8جنيه ، لتحتل بذالك المرتبة الرابعة ، و احتلت شركة " ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية " المرتبة الخامسة بنسبة 5.7% مغلقاً عند سعر 5.4 جنيه .



