أمير بريطانيا: لا أعارض أن يكون أولادى مثليين

قال الأمير البريطاني ويليام، إنه سيكون على ما يرام لو كان أحد أولاده مثليين، لكنه اعترف بأنه قلق بشأن الاضطهاد والكراهية التي قد يواجهونها بسبب وضعهم الملكي.





والأمير، 37 عامًا، في المرتبة الثانية على العرش البريطاني ويقدر أن يكون الملك المستقبلي وعلى هذا النحو الرئيس الاسمي لكنيسة إنجلترا لديه ثلاثة أطفال مع زوجته كيت، وهم: جورج، 5 سنوات، شارلوت، 4 ، ولويس، 2.





"ووفقاً لوكالة رويترز، اليوم، قال وليام في زيارة لجمعية خيرية تدعم الشباب المشردين من المثليين والمثليات والمثليين جنسياً :"إنه شيء أشعر بالقلق منه، ليس لأنني قلق بشأن كونهم مثليين أو أي شيء آخر، إنها تتعلق أكثر بالقلق من ضغوطهم التي سيواجهونها ومدى صعوبة حياتهم.





ولدى سؤاله عما سيشعر به إذا كان أحدهم من المثليين، قال إنه سيكون "على ما يرام تمامًا"، مضيفاً أن القضية كانت شيئًا ما بدأ يفكر فيه منذ أن أصبح والداً.



