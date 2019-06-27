"أسرار الديكور".. برنامج جديد للإعلامية ناريمان الزرعوني على فضائية عربية

تستعد الإعلامية ناريمان الزرعوني، لتقديم برنامج علي أحد الفضائيات العربية خلال الأسابيع القليلة المقبلة وهو البرنامج الذي يحمل اسم "أسرار الديكور".

وقالت ناريمان الزرعوني في تصريحات لها اليوم الخميس ان البرنامج سيتم الكشف عن القناة العارضة خلال الفترة المقبلة، وخاصة أنها ستكون مفاجأة الشهرة القناة في محيط الخليج وعربيا، بينما سيتم عمل مؤتمر صحفي للكشف عن التفاصيل الكاملة عن البرنامج بحضور صناعه وخبراء الديكور والجمال.

وأضافت الاماراتية الملقبة في دولة الامارات العربية المتحدة بسفيرة الديكور في الامارات، انه سوف يتم استضافة عدد من المختصين في هذا الجمال وتقديم نصائح لكل المشاهدين عن فكرة تنسيق الالوان وكثير من الأسرار الخاصة بهذا المجال .