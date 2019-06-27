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مدرب فنزويلا يفاجئ ميسي بتصريح مثير

الخميس 27/يونيو/2019 - 05:39 م
مدرب فنزويلا يفاجئ ميسي بتصريح مثير
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قال مدرب منتخب فنزويلا لكرة القدم، رافائيل دوداميل، إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي "هو الأفضل على مدار التاريخ، سواء فاز بالألقاب أم لا".

وامتدح دوداميل "البرغوث" في مقابلة مع شبكة وين سبورتس الكولومبية عشية مواجهة الأرجنتين في ريو دي جانيرو، ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كوبا أمريكا 2019.

وأوضح المدرب أن الإعجاب الذي يشعر به "راقصو التانغو" تجاه ميسي ينعكس في أداء الفريق.

وتابع: "إنه يولد حافزاً ودافعاً إضافياً لأي لاعب، نحن كخصوم ندرك أن الوقت قد حان للتنافس وليس للإعجاب بمهارته".

وقال دوداميل: "بالنسبة لي، ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ، سواء فاز أو لم يفز بالألقاب إزاء كل ما حصل عليه في مسيرته المهنية".

وبلغت فنزويلا ربع النهائي بعدما أنهت دور المجموعات في وصافة المجموعة الأولى عقب تحقيق انتصار واحد وتعادلين، في حين حصلت الأرجنتين على بطاقة التأهل كوصيفة للمجموعة الثانية بعدما فازت على قطر وسقطت أمام كولومبيا وتعادلت مع باراغواي.

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