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هبة يوسف تتألق في حفل "ستاد ديونز" بحضور نجوم الفن والرياضة (صور)

الخميس 27/يونيو/2019 - 05:36 م
هبة يوسف تتألق في حفل ستاد ديونز بحضور نجوم الفن والرياضة (صور)
هبة يوسف
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الفجر الفني
 
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أحيت المطربة هبة يوسف، افتتاح احتفالية وطنية رائعة في بإستاد ديونز بالشيخ زايد.

 

وشهد الحفل إقبال كبير من نجوم الفن والرياضة والأعلام، والمجتمع أشهرهم خالد بيبو، فتحي مبروك، خالد عليش، والإعلامي محمد عامر، والكابتن فتحي مبروك، والمطربة حنان، والفنانة ياسمين جمال، والفنانة نور السيد، والفنان الشاب سعد الحباك.

 

وغنت هبة يوسف مجموعة من أغانيها التي تفاعلت معه الجمهوري، وقاموا في نهاية الحفل بالالتقاط الصور التذكارية.

هبة يوسف تتألق في حفل "ستاد ديونز" بحضور نجوم الفن والرياضة (صور)
هبة يوسف تتألق في حفل "ستاد ديونز" بحضور نجوم الفن والرياضة (صور)
هبة يوسف تتألق في حفل "ستاد ديونز" بحضور نجوم الفن والرياضة (صور)
هبة يوسف تتألق في حفل "ستاد ديونز" بحضور نجوم الفن والرياضة (صور)
هبة يوسف تتألق في حفل "ستاد ديونز" بحضور نجوم الفن والرياضة (صور)
هبة يوسف تتألق في حفل "ستاد ديونز" بحضور نجوم الفن والرياضة (صور)
هبة يوسف تتألق في حفل "ستاد ديونز" بحضور نجوم الفن والرياضة (صور)
هبة يوسف تتألق في حفل "ستاد ديونز" بحضور نجوم الفن والرياضة (صور)
هبة يوسف تتألق في حفل "ستاد ديونز" بحضور نجوم الفن والرياضة (صور)
هبة يوسف تتألق في حفل "ستاد ديونز" بحضور نجوم الفن والرياضة (صور)
هبة يوسف تتألق في حفل "ستاد ديونز" بحضور نجوم الفن والرياضة (صور)
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