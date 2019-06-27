وكيل وزارة الصحة بالفيوم تناقش مشاكل التمريض ومراجعة خطط الجودة

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عقدت الدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم اجتماعًا مع مسئولي إدارة الجودة لمناقشة مشاكل التمريض، وبحث نقاط المرور علي المستشفيات، ومراجعة خطط الجودة الخاصة بمستشفيات المحافظة.



وقامت إدارة مكافحة العدوى بالمرور على مستشفيات المحافظة ومستشفي التأمين الصحي وعمل التقييم الإحصائي، والمرور على مستشفى إطسا المركزي وتدريب الفريق الصحي بالمستشفى وكذلك المرور على 3 ووحدات من إدارة إطسا.



وفي إدارة التمريض تم المرور علي المستشفيات (العام- الرمد- سنورس- طامية- إطسا ) والمرور علي وحدات (مركز طبي كيمان- مركز طبي طامية- قصر الرشوان- المركز الطبي للسد العالي )، وقامت إدارة الطب العلاجي والمستشفيات بالمرور علي مستشفي صدر الفيوم، كما قامت لجنة من مديرية الصحة برئاسة مدير إدارة المستشفيات ومدير إدارة الطواري ومدير التفتيش المالي والاداري بفحص ومتابعة أعمال مستشفي سنورس المركزي.



وفي إدارة وحدة النفايات تم حرق26طن 431كيلو نفايات، كما قامت إدارة المعامل بعمل جدول لتحليل المخدارت للسائقين في الكمائن (كوم اوشيم - أسيوط ) لشهر يونيو،2019 وتم عمل الجدول الخاص بسحب العينات لانفلونزا الطيور خلال شهر يونيو، والمرور علي المعمل البكتريولوجي بالمعمل المشترك.