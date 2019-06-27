"الحرية والتغيير" تدرس مسودة اقتراح مقدمة من الوساطة الإفريقية المشتركة مع المجلس العسكري

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم الخميس، أنها تدرس مسودة اقتراح مقدمة من الوساطة الإفريقية المشتركة بشأن الاتفاق مع المجلس العسكري.

ويذكر أن أكد المجلس العسكري الانتقالي السوداني، أنه لا يمانع اقتسام المجلس السيادي مناصفة مع قوى إعلان الحرية والتغيير، في وقت أجرى فيه مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد بوث مباحثات مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وقيادات قوى إعلان الحرية والتغيير.