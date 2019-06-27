بهذه الكلمات احتفل أحمد زاهر بعيد ميلاد ابنته (صور)

احتفل الفنان احمد زاهر بعيد ميلاد ابنته ملك، حيث نشر صور له بصحبتها، عبر موقع والصور الشهير "انستجرام"، ولاقت الصور تفاعل كبير من جمهوره ومتابعيه.





وكتب زاهر، على الصور: "كل سنة وانتي طيبة يا ملوكتي، يل اجمل اطيب واحن بنوتة في الكون كله، ربنا يسعدك ويحفظك ويخليكي ليا يا عمري .. بحبك اووي".





ملك أحمد زاهر، شاركت في عدة أعمال فنية، آخرها مسلسل "القاصرات" عام 2013، وابتعدت عن الفن بعدها.