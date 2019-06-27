وفد بنك التنمية الأفريقي يزور جهاز تنمية المشروعات بالفيوم

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وجه اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بتوفير فرص عمل للشباب وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.



وتم تفعيل الدور التنسيقي لجهاز تنمية المشروعات مع كافة الجهات المانحة والعاملة بمصر وبالتعاون والتنسيق مع قطاع التعاون الدولي بالجهازحيث استقبل المهندس اشرف درويش مدير فرع الجهاز بالفيوم، وفد بنك التنمية الافريقي الذي يزور محافظة الفيوم لدراسة وتقييم آثر المشروعات المنفذة من خلال الإتفاقيات الموقعة بين الجهاز والبنك تمهيدًا لتوقيع الاتفاقيات الجديدة مع الجهاز.



وكما تم زيارة الوفد لمقر فرع الجهاز وتقديم عرض شامل تعريفي بالجهاز وخدماته وانجازاته بالمحافظة والمشروعات المنفذة من خلال اتفاقيات البنك الافريقي والتي شملت تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومشروع دعم المشروعات الزراعية والتنمية الريفية ومشروع جمعيتي كما تم تنفيذ زيارات ميدانية لاحد الجمعيات الاهلية المنفذة لمشروعات دعم وتمكين المرأة وزيارة نماذج لعدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المنفذة بالمحافظة



وطلب مدير فرع الجهاز بالفيوم تضمين العقود الجديدة الجاري دراستها وتوقيعها بين الجهاز والبنك دعم مبادرة محافظة الفيوم للقرى المنتجة والتجمعات الانتاجية الطبيعية والتي تمثل الميزة النسبية للمحافظة وتشمل العديد من قطاعات الانشطة التي تعمل على توفير فرص العمل للشباب والسيدات وراغبي العمل الحر ومحدودي الدخل ومنها الصناعات القائمة على منتجات النخيل وصناعة الخزف والفخار والسجاد اليدوي



