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دعم قطري لمنظمات ومؤسسات خيرية باليمن

الخميس 27/يونيو/2019 - 05:21 م
دعم قطري لمنظمات ومؤسسات خيرية باليمن
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وكالات
 
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دعمت دويلة قطر خلال الأعوام الماضية، جمعيات وهمية متطرفة باسم خيرية، ومارست من خلالها جرائم طالت الكثير من أبناء الشعب اليمني.

من خلال هذا التبني للجمعيات الخيرة الممتدة على طول اليمن، أعطت قطر مشروعية لدعمها الإرهاب.

 واستفادت تلك الجمعيات من الدعم القطري لتمويل وتجنيد الشباب لمصلحة المجاميع المتطرفة.

ووفق متابعين فإن  قطر تبنت جمعيات الإصلاح التي  ظاهرها إنساني حقوقي، وباطنها تمرير الدعم المالي المطلوب إلى التنظيمات المسلحة التي تتبنى الإرهاب.

 ويشير المتابعون إلى أن قطر تورطت في تقديم الدعم لمنظمات ومؤسسات خيرية واجتماعية في الجنوب واليمن عموماً، كما فعلت مع منظمة الصليب الأحمر الدولي والتي قدمت الدعم الغذائي للقاعدة أثناء حرب أبين 2011- 2012 .

وقاطعت كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطر لدعمها تنظيمات إرهابية في عدد من البلدان العربية والإسلامية.

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