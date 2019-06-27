دعم قطري لمنظمات ومؤسسات خيرية باليمن
الخميس 27/يونيو/2019 - 05:21 م
وكالات
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دعمت دويلة قطر خلال الأعوام الماضية، جمعيات وهمية متطرفة باسم خيرية، ومارست من خلالها جرائم طالت الكثير من أبناء الشعب اليمني.
من خلال هذا التبني للجمعيات الخيرة الممتدة على طول اليمن، أعطت قطر مشروعية لدعمها الإرهاب.
واستفادت تلك الجمعيات من الدعم القطري لتمويل وتجنيد الشباب لمصلحة المجاميع المتطرفة.
ووفق متابعين فإن قطر تبنت جمعيات الإصلاح التي ظاهرها إنساني حقوقي، وباطنها تمرير الدعم المالي المطلوب إلى التنظيمات المسلحة التي تتبنى الإرهاب.
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