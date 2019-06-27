برشلونة يجهز عرضاً مجنوناً لضم نيمار

يحاول نادي باريس سان جيرمان، الاستفادة من رغبة برشلونة في إعادة البرازيلي نيمار لـ"كامب نو" وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.









وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، إن إدارة ناصر الخليفي أخبرت برشلونة أن قيمة نيمار هي 300 مليون يورو، ورغم رفض إدارة برشلونة هذا الرقم لكن المفاوضات لا تزال جارية.









وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن نادي برشلونة يرغب في دفع مبلغ 100 مليون يورو بجانب وضع البرازيلي فيليب كوتينيو ضمن الصفقة.









وأشارت الصحيفة أن نادي باريس سان جيرمان يريد ضم الفرنسي عثمان ديمبلي، على سبيل الإعارة لمدة عام واحد مع خيار الشراء مثل صفقة كيليان مبابي.









الجدير بالذكر أن إدارة نادي برشلونة لا تريد التفريط في خدمات ديمبلي وقد ترفض أي عرض مقدم له للإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق الكتالوني.



