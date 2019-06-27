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عالم أزهري: التبرج والسفور لا يؤثر على الصيام والصلاة

الخميس 27/يونيو/2019 - 05:18 م
عالم أزهري: التبرج والسفور لا يؤثر على الصيام والصلاة
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رقية جمال
 
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تساءل متصل يُدعى محمد، عما إذا كانت هناك عقوبة فرضها الله على المتبرجات في الشارع؟.

وعقب الشيخ حازم جلال، أحد علماء الأزهر الشريف، خلال تقديمه برنامج "المسلمون يتساءلون" على فضائية "المحور"، اليوم الخميس، قائلًا: "إن الله سبحانه وتعالى يقول: "وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ"، وهذا خطاب عام لجميع النساء، موضحًا أن التبرج والسفور لا يؤثر على الصلاة والصيام حال أداءها بهيئاتها وأركانها.

وأوضح، أن حكم التبرج والسفور في الإسلام أنه معصية وذنب كبير سيُحاسب الله سبحانه وتعالى المرأة عليه.
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المزيد عن: الصيام الصلاة السفور التبرج ازهري
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