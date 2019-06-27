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من دبي.. محمد هنيدي يُعلن خوضه أول تجربة "ستاند أب كوميدي" له في مشواره الفني (صور)

الخميس 27/يونيو/2019 - 05:17 م
من دبي.. محمد هنيدي يُعلن خوضه أول تجربة ستاند أب كوميدي له في مشواره الفني (صور)
محمد هنيدي
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الفجر الفني
 
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يستعد الفنان محمد هنيدي، لتقديم أول تجربة "ستاند أب كوميدي" له، سبتمبر المقبل، إذ يعقد جلسات عمل للوقوف على تفصيل العمل قبل انطلاقه.

 

وعقد هنيدى مؤتمرا صحفيا لكشف تفاصيل أول استاند أب كوميدى بأحد الفنادق الكبرى بدبى، إذ أعلن صناع العمل عن ميعاد انطلاق الجولة بداية من سبتمبر المقبل، وستكون أمريكا وكندا وأستراليا هى الدول الأولى التى ستحتضن العرض.

 

وصرح النجم الكوميدى محمد هنيدى، خلال المؤتمر الصحفى الخاص بـ"هنيدى لايف"، أن عادته يقدم كوميديا هادفة لا تبتعد عن السياق وتلتزم دائما بالعادات والتقاليد، الأمر الذى يجعله بعيدا عن الاشتباك مع الرقابة.

 

واستكمل هنيدى حديثه: سأستمر فى ذلك خلال هذا العمل، وعلى الرغم من أن الفكرة دائما التى تؤخذ عن الاستاند أب أنه يتناول مادة جريئة لدرجة أحيانا تصل إلى حد لا نتقبله كمشاهدين وأسر، لذلك سأغير من هذا الشكل وسأقدم محتوى "عمره ما هيخبط فى الرقابة".

من دبي.. محمد هنيدي يُعلن خوضه أول تجربة "ستاند أب كوميدي" له في مشواره الفني (صور)
من دبي.. محمد هنيدي يُعلن خوضه أول تجربة "ستاند أب كوميدي" له في مشواره الفني (صور)
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