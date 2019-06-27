"رمى نفسه من الدور الـ5".. انتحار شاب لمروره بأزمة نفسية بالطالبية

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أقدم شاب على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الخامس بأحد العقارات بمنطقة الكونيسة، دائرة قسم شرطة الطالبية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى اللواء رضا العمدة مديرالإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، من شرطة النجدة، بسقوط شاب من علو ووفاته متأثرا بإصابته، بمنطقة الكونيسة دائرة القسم.



وعلى الفور إنتقل المقدم محمد غراب وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، وبالفحص والمعاينة، وسؤال أهليته تبين إنتحار "م.ع"، 18 سنة، بإلقاء نفسه من الطابق الخامس بالشقة سكنه، لمروره بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.



وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.



بـ"قاصر" و"شطة".. فتاة ليل تتزعم عصابة لسرقة التكاتك بأبو النمرس



نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة في القبض على تشكيل عصابي لسرقة التكاتك بمركز أبو النمرس، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.



وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود معلومات للرائد هاني عماد رئيس وحدة مباحث قسم شرطة أبو النمرس اكدتها التحريات مفادها أن كل من "صوفي.ع. ص. ع"، 29 سنة، عاطل السابق اتهامه في قضية " سلاح أبيض " المطلوب للتنفيذ عليه في قضيتين " سلاح أبيض " أخرهم سلاح أبيض بالحبس 3 شهور وغرامه 200 جنيه، "محمد.س.ع.ح"، 30 سنة، عاطل المطلوب للتتنفيذ عليه في قضية بالحبس 6 شهور، "رضوان. ر.ع. ا"، 23 سنة، عاطل السابق اتهامه في قضيتين " ضرب، جريمة أحداث، "رجب. ح.ر. ر"، 31 سنة، عاطل، "فاطمة.ن.ع.ا"، 16 سنة، ربة منزل، "شيماء.ط.غ.ح"، 21 سنة، المطلوب للتنفيذ عليها في 3 قضايا ممارسة دعارة، تبديد، ممارسة دعارة بالسجن 4 سنوات وثلاث شهور وأسبوع، يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطة الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية " توك توك ".



وتبين أن الخامسة والسادسة يقومان باستيقاف ضحاياهم بقصد توصيلهم لأحد المناطق النائية ويكون في انتظارهم باقي المتهمين ويفتعلون معهم مشاجرة يقوم خلالها أحدهم بإلقاء مادة حارة " شطة " على وجهه والاستيلاء على الدراجة " توك توك " قيادته متخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وجه بسرعة ضبط المتحري عنهم، وبإعداد عدة أكمنة بإشراف العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، والرائد مصطفى عثمان معاون مباحث المركز، من ضبطهم بأحد الاكمنة المعده لهم.



وبمواجهتهم اعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بارتكاب 4 حوادث سرقة مماثلة، وارشد المتهمين عن أماكن تصريفهم للمسروقات حيث امكن ضبطها وبعرضها على المجني عليهم تعرفوا عليها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

