ضبط سيدة تتزعم عصابة للتنقيب عن الآثار بالقاهرة

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة الأولى، وبصحبتها ("7 عاملين" من بينهم ثلاثة لهم معلومات جنائية وهاربين من أحكام قضائية فى قضايا متنوعة).. وذلك حال قيامهم بأعمال حفر داخل العقار "ملك المتهمة المذكورة"، وعُثر بداخله على (حفرة قطرها 1،5 متر وبعمق 20 متر - وأدوات حفر وتنقيب "3 كوريك حفر - 2 فأس - 2غلق).. وبمواجهة المتهمة إعترفت بالإتفاق مع زوجها "جارى ضبطه" على التنقيب عن الآثار بمحل الضبط، وفى سبيل ذلك قاما بالإستعانة بباقى المتهمين للقيام بأعمال الحفر مقابل أجر مادى.. بمواجهة باقى المتهمين أقروا ذلك.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ضبطت قوات الأمن بقسم مباحث مدينة بدر، سيدة لقيامهما بالاشتراك مع 7 أشخاص آخرين، بأعمال حفر بأحد العقارات بمدينة بدر بقصد التنقيب عن الآثار.وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة قيام كلٍ سيدة حاصلة على بكالوريوس خدمة إجتماعية سبق إتهامها فى قضية "سرقة مسكن"، ومطلوب التنفيذ عليها فى قضية "تزوير"، وزوجها حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال بأعمال حفر بذات العقار محل سكنهما بقصد التنقيب عن الآثار بدائرة القسم.