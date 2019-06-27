مدير "تعليم" الإسماعيلية يؤكد: الفرص متاحة لاكتشاف قيادات واعدة

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استقبل الدكتور خالد خلف، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، المشاركين في برامج القيادات الشابة والقيادات الوسطى والتي نفذت من خلال الخطة التدريبية لمركز إعداد القيادات التربوية بالوزارة وتم تنفيذها من خلال إدارة التدريب بالمديرية.



وجاء ذلك في حضور عادل عثمان وكيل المديرية، وإسماعيل محسن مدير عام التعليم العام وإشراف إدارة التدريب عقدت مجموعة من المقابلات وقال الدكتور خالد خلف قبيصي ان من المقرر ان يتم قياس أثر التدريب للمشاركين وايضا خلق فرص لعرض القدرات والمهارات لإتاحة الاختيار لشغل الوظائف المختلفة وتابع سيتم الاعتماد على الكفاءات وخاصة الشابة واستثمار للنشاط التدريبي والتنمية المهنية كانعكاسا لرؤية واهتمام الوزارة واختتم بابي مفتوح امام الجميع واسعي الى تجديد الدماء والدفع بقيادات شابة ضمن سياسة الوزارة.



وكان اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية دعم تطوير العملية التعليمية بشكل عام تمت المقابلات بدء من الأحد ٢٣6 واستمرت حتى الأربعاء ٢٦٦ شملت مقابلات اكثر من ١٥٠ قيادة شابة ووسطى بمختلف التخصصات تضمنت حوارات وإرشادات لدعم التنمية المهنية وبناء صف من القيادات الواعدة ليصبح تعليم وتدريب الإسماعيلية في الصدارة محققا جودة الأداء استهدف في لقاء المقابلات القيادة الشابة والتي حضرت الحزمة التدريبية لبرنامج إعداد القيادات الشابة مهاريا وتكنولوجيا المنفذ بادارة التدريب بالمديرية ضمن خطة الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية بالوزارة ومركز التدريب الرئيسي ببورسعيد بواقع ١٠٠ ساعة تدريبية.



تضمنت خمس دورات في موضوعات القيادة ومهارات التواصل والتنمية البشرية والقيادة وفرق العمل وإدارة الوقت ومهارات الحاسب الآلي واستخدام التكنولوجيا والدعم المالي والإداري وقانون 81 تحسين الخدمة العامة وايضا حضر المقابلات المشاركين في حضور حزمة برامج القيادة الوسطى والتي تمت بواقع ١٠٠ ساعة تدريبية لخمس دورات تحت عنوان التنمية البشرية والعلاقات العامة للقيادات الوسطى والدعم المالي والإداري ومهارات الحاسب الآلي ومهارات اللغة الانجليزية ومكافحة الفساد.

