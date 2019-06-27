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مجلس أوروبا يعلن تمديد العقوبات ضد روسيا حتى يناير المقبل

الخميس 27/يونيو/2019 - 03:59 م
مجلس أوروبا يعلن تمديد العقوبات ضد روسيا حتى يناير المقبل
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وكالات
 
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أعلن مجلس أوروبا رسمياً، اليوم الخميس، تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا حتى 31 يناير 2020.

وجاء في بيان مجلس أوروبا "يأتي قرار الإبقاء على العقوبات نتيجة للمعلومات التي قدمتها مستشارة ألمانيا الاتحادية والرئيس الفرنسي في مجلس أوروبا، يومي 20-21 يونيو، عن حالة تنفيذ اتفاقيات مينسك".

ووافق قادة الاتحاد الأوروبي بالإجماع على الحفاظ على العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، وأصدر المجلس هذا القرار خطيا.

وتتعلق التدابير بالقطاعات المالية والطاقة والدفاع، وكذلك السلع ذات الاستخدام المزدوج.

هذا وأعلن ممثل المجلس الأوروبي، أعلى هيئة حاكمة في الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من هذا الشهر، أن قمةالاتحاد الأوروبي اتخذت قرارا سياسياً بتمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة ستة أشهر، لأنها لا ترى أي تقدم في تنفيذ اتفاقيات مينسك بشأن دونباس.مج

والجدير بالذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ساءت على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث فرضت دول الاتحاد الأوربي عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي. أما روسيا، فقامت رداً على هذه العقوبات، بحظر توريد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها.

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