"استدرجوه تحت الكوبري".. ضبط 3 لسرقتهم مندوب مبيعات بالإكراه بسوهاج



وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج لكشف مُلابسات الحادث أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة (3 أشخاص يعملون في مجال تجارة الأغذية - مقيمين بدائرة المركز).



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الواقعة (3 فرد محلي)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وبإرشادهم تم ضبط المبلغ المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم باستدراج مندوب مبيعات بإحدى شركات المواد الغذائية بسوهاج والاستيلاء منه على مبلغ مالي تحت تهديد الأسلحة النارية.وكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج من ("مندوب مبيعات" بإحدى شركات الصناعات الغذائية - مقيم بدائرة قسم أول شرطة سوهاج) بتلقيه اتصال هاتفي من أحد الأشخاص وطلب منه بعض المنتجات الخاصة بالشركة، واتفق معه على مقابلته أسفل كوبري طما الجديد بدائرة المركز، ولدى وصوله فوجئ بوجود 3 أشخاص مُلثمين هددوه بأسلحة نارية واستولوا منه على مبلغ 20 ألف جنيه من حصيلة بيع منتجات الشركة وفروا هاربين.