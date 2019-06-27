ظريف: العقوبات ليست بديلا للحرب
الخميس 27/يونيو/2019 - 03:56 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، إن العقوبات الأمريكية على إيران على خلفية برنامجها النووي هي في حد ذاتها حرب، مؤكدا أن بدء حرب مع إيران لن يكون أمرا قصير الأمد.
وقال ظريف في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حين قال إن الحرب مع إيران ستكون قصيرة، "الحرب القصيرة مع إيران هي وهم، ومن يبدأ الحرب لن يكون هو من ينهيها".
وعن العقوبات الاقتصادية على بلاده قال ظريف، "العقوبات ليست بديلا للحرب، هي حرب في حد ذاتها".
أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن أمله ألا تخوض بلاده حربا مع إيران.
قال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، ردا على سؤال حول احتمالات قيام حرب أمريكية — إيرانية "آمل ألا نفعل، إلا أننا في موقف شديد القوة، وإذا ما حدث شيء، فلن يستمر لوقت طويل".
Advertisements
- الاتفاق النووي الإيراني يفتح النار على "ترامب".. ماكرون: لا بديل.. و"ظريف" يحذر
- إيران تتحدث عن صدام حسين: "الوحش" كان حليفًا لهؤلاء
- ماكرون يحذر ترامب من الحرب لهذا السبب
- ظريف: أي محاولة حرب مع إيران هي بمثابة "انتحار"
- الحرس الثوري: إيران لا تسعى للحرب
- ظريف: ترامب لن يرى ترامب نهاية إيران أبدا
- إيران تتوعد أمريكا بعد الإحساس بالأمان بعد شن الحرب الاقتصادية
- واشنطن تدعو مجلس الأمن لتفعيل نظام الجزاءات ضد إيران