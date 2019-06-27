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ظريف: العقوبات ليست بديلا للحرب

الخميس 27/يونيو/2019 - 03:56 م
ظريف: العقوبات ليست بديلا للحرب
محمد جواد ظريف
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وكالات
 
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قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، إن العقوبات الأمريكية على إيران على خلفية برنامجها النووي هي في حد ذاتها حرب، مؤكدا أن بدء حرب مع إيران لن يكون أمرا قصير الأمد.

وقال ظريف في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"،  ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حين قال إن الحرب مع إيران ستكون قصيرة، "الحرب القصيرة مع إيران هي وهم، ومن يبدأ الحرب لن يكون هو من ينهيها".

وعن العقوبات الاقتصادية على بلاده قال ظريف، "العقوبات ليست بديلا للحرب، هي حرب في حد ذاتها".

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن أمله ألا تخوض بلاده حربا مع إيران.

قال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، ردا على سؤال حول احتمالات قيام حرب أمريكية — إيرانية "آمل ألا نفعل، إلا أننا في موقف شديد القوة، وإذا ما حدث شيء، فلن يستمر لوقت طويل".

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المزيد عن: ظريف ايران العقوبات الحرب أمريكا
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