ظريف: العقوبات ليست بديلا للحرب

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، إن العقوبات الأمريكية على إيران على خلفية برنامجها النووي هي في حد ذاتها حرب، مؤكدا أن بدء حرب مع إيران لن يكون أمرا قصير الأمد.





وقال ظريف في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حين قال إن الحرب مع إيران ستكون قصيرة، "الحرب القصيرة مع إيران هي وهم، ومن يبدأ الحرب لن يكون هو من ينهيها".



