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ولى العهد السعودى يبحث مع رؤساء الشركات العالمية فرص الاستثمار المتبادلة

الخميس 27/يونيو/2019 - 04:00 م
ولى العهد السعودى يبحث مع رؤساء الشركات العالمية فرص الاستثمار المتبادلة
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التقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مقر إقامته في العاصمة الكورية سيئول، عددا من رؤساء الشركات العالمية وبحث معهم فرص الاستثمار المتبادلة.


وشملت اللقاءات سام هيون كا رئيس شركة هيونداي للصناعات الثقيلة، وتشونج كي سون نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة هيونداي، وجو جوانج مو رئيس مجلس إدارة مجموعة "إل جي"، وتشي تي أون رئيس مجلس إدارة مجموعة "إس كي". 


وبحث ولي العهد مع تشونج كي سون نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة هيونداي، وسام هيون كا رئيس شركة هيونداي للصناعات الثقيلة، خلال استقبالهما، فرص الاستثمارات المتبادلة، خاصة الفرص الواعدة في مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية.


كما استعرض مع جو جوانج مو رئيس مجلس إدارة مجموعة "إل جي"، فرص الشراكة في مجالات الأجهزة الكهربائية المختلفة. وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول نمو السوق السعودية.


والتقى الأمير محمد بن سلمان، تشي تي أون رئيس مجلس إدارة مجموعة "إس كي"، وتبادلا الحديث حول آفاق التعاون والاستثمار في مجال البتروكيماويات والطاقة النظيفة والبيئة وتقنية البطاريات.


حضر اللقاءات، الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، والمهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومحمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، والدكتور بندر الرشيد سكرتير ولي العهد.
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