محافظ بني سويف يترأس اجتماع صندوق الإسكان الاقتصادي (صور)

ترأس المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف اجتماع صندوق الإسكان الاقتصادي بقاعة المجلس التنفيذي بالديوان العام لمناقشة وعرض الموقف التنفيذي لعمارات الإسكان الاقتصادي بنطاق مراكز ومدن المحافظة، في حضور اللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد،ومديري عموم المكتب الفني والتخطيط والمتابعة والمالية والشؤون القانونية والتخطيط العمراني ووحدة الإسكان الاقتصادي بالديوان العام، ووكيل وزارة الإسكان ورؤساء الوحدات المحلية ومدير التسكين.





وخلال الاجتماع تمت مناقشة عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بملف الإسكان الاقتصادي، والتي تضمنت الموقف المالي للصندوق، وملف تجديد عقود الإيجار المنتهية لوحدات الإسكان الاقتصادي الأولى بالرعاية، ومناقشة القيم الإيجازية للوحدات السكنية ( الإيواء العاجل – الأولى بالرعاية )، وتمت مناقشة عدد الموضوعات الخاصة بوحدات سكنية معينة تتبع الإسكان الاقتصادي للبت فيها.





ومن جانبه كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية وأعضاء الصندوق الإسكان بعدد من الإجراءات التي تدفع بمنظومة العمل في الملفات المتعلقة بالوحدات السكنية والمحلات التجارية التابعة للصندوق، مؤكدا على سرعة توفير الحلول والبدائل والعمل بشكل غير تقليدي في كل المطالب والمشكلات التي تواجه الملف باعتباره من الموضوعات العاجلة والحيوية.





كما شدد المحافظ على أهمية التواصل المباشر فيما بين التنفيذيين وعدد الاعتماد على المكاتبات والخطابات التي تضيع الوقت وتعطل مسيرة العمل، مؤكدا على أنه لن يتهاون في أي تقصير يؤدي إلى سوء الوضع في خدمة حيوية أو يعطل الاستفادة من الموارد التي توفرها الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطن، مشددا على أن الدولة تضع كل إمكاناتها لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الحيوية التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي وأساسي فيجب على الجهاز التنيفذي بالمحافظة على أن تكون جهوده مناسبة وفعالة وناجزة في هذا الإطار.



