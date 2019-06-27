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قطاع "السلع "يقود بورصة دبي للصعود 0.13% بختام التعاملات

الخميس 27/يونيو/2019 - 03:50 م
قطاع السلع يقود بورصة دبي للصعود 0.13% بختام التعاملات
بورصة دبي
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نيفين سمير
 
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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.13% رابحا 3.42 نقطة ليغلق عند مستوى 2626.06 نقطة.

 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 75.3 مليون سهم محققة ما قيمته 141.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 1963 صفقة ل32 سهما، وارتفع 14 سهما، وانخفض 11 سهما، واستقرت 7 أسهم.
 
 
وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.19%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.98%، تلاه قطاعى الخدمات بنسبة 0.57%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.40%، فقطاع البنوك بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 1.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.43%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.07%.
 
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 12.48%، ثم سهم بنك دبى التجارى بنسبة 5.56%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم ان ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 4.62%، ثم سهم دبى للاستثمار بنسبة 1.60%.
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