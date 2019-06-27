بعد 14 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالشيخ زايد



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (14) حادث بذات الأسلوب بدوائر أقسام شرطة " أول وثانٍ الشيخ زايد، أول أكتوبر"، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات لدى عملائهم (ستة عاطلين"لأحدهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة مركز منشأة القناطر )، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكن رجال مباحث الشيخ زايد من ضبط عناصر تشكيل عصابي قاموا بارتكاب 14واقعة سرقة دراجات نارية بالجيزة بأسلوب توصيل الأسلاك.وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة قيام (مسجل جنائى، وأربعة عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.