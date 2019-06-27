على هامش كأس إفريقيا.. رئيس الأكاديمية العربية بالإسكندرية يستقبل سفيري زامبيا ورواندا

استقبل اليوم الخميس الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري سفير زامبيا ماجين طوبلي ليبيا والسفير الشيخ صلاح سفير دولة رواندا في مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في أبو قير الإسكندرية.





وأكد رئيس الأكاديمية على حرص مصر في هذه المرحلة على تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة الأفريقية، خاصة أن مصر رئيس الاتحاد الإفريقي حاليًا.





كما قدم عبد الغفار خلال اللقاء عرضا موجزا عن الأكاديمية وكلياتها ومقارها في مصر والخارج، والاتفاقيات العلمية والبحثية بين الأكاديمية والجامعات الكبرى في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى برامج التبادل الطلابي.





فيما أعرب السفراء عن سعادتهم لزيارة هذا الصرح العلمي الكبير والعلاقة العظيمة بين مصر والعديد من الدول الإفريقية التي ترجع إلى الرئيس جمال عبد الناصر والتي يكملها الآن الرئيس عبد الفتاح السيسي.



