"حلم الثراء السريع".. القبض على 7 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار ببدر



وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة قيام كلٍ من ("حاصلة على بكالوريوس خدمة إجتماعية سن 45 - مقيمة بدائرة القسم ولها محل إقامة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول - سبق إتهامها فى قضية "سرقة مسكن"، ومطلوب التنفيذ عليها فى قضية "تزوير"، حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال سن 41 - مقيم بذات العنوان "زوج الأولى").. بأعمال حفر بذات العقار محل سكنهما بقصد التنقيب عن الآثار بدائرة القسم.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة الأولى، وبصحبتها ("7 عاملين" من بينهم ثلاثة لهم معلومات جنائية وهاربين من أحكام قضائية فى قضايا متنوعة).. وذلك حال قيامهم بأعمال حفر داخل العقار "ملك المتهمة المذكورة"، وعُثر بداخله على (حفرة قطرها 1،5 متر وبعمق 20 متر - وأدوات حفر وتنقيب "3 كوريك حفر - 2 فأس - 2غلق).. وبمواجهة المتهمة إعترفت بالإتفاق مع زوجها "جارى ضبطه" على التنقيب عن الآثار بمحل الضبط، وفى سبيل ذلك قاما بالإستعانة بباقى المتهمين للقيام بأعمال الحفر مقابل أجر مادى بمواجهة باقى المتهمين أقروا ذلك.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكن رجال مباحث قسم شرطة بدر من ضبط سيدة لقيامهما بالإشتراك مع 7 أشخاص آخرين بأعمال حفر بأحد العقارات بمدينة بدر بالقاهرة بقصد التنقيب عن الآثار.