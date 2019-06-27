ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بورصة البحرين تتزين بالأحمر في ختام التعاملات

الخميس 27/يونيو/2019 - 03:45 م
بورصة البحرين تتزين بالأحمر في ختام التعاملات
بورصة البحرين
Advertisements
طباعة
نيفين سمير
 
Advertisements
ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.53% رابحا 7.67 نقطة ليغلق عند مستوى 1468.30 نقطة، مدفوع بصعود قطاعات البنوك التجارية والفنادق والسياحة والخدمات والاستثمار.

 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 5.2 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.3 مليون دينار  بحرينى.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 26.39%، ثم قطاع الفنادق والسياحة بنسبة نمو 24.21%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 7.25%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.65%
Advertisements
المزيد عن:
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مدغشقر
-
x
16:30
-
بوروندي
الجزائر
-
x
19:00
-
السنعال
كينيا
-
x
22:00
-
تنزانيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
البرازيل
-
x
02:30
-
باراجواي