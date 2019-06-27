بورصة البحرين تتزين بالأحمر في ختام التعاملات

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.53% رابحا 7.67 نقطة ليغلق عند مستوى 1468.30 نقطة، مدفوع بصعود قطاعات البنوك التجارية والفنادق والسياحة والخدمات والاستثمار.





وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 5.2 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.3 مليون دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 26.39%، ثم قطاع الفنادق والسياحة بنسبة نمو 24.21%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 7.25%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.65%