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مصر تُدين التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في العاصمة التونسية

الخميس 27/يونيو/2019 - 03:44 م
مصر تُدين التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في العاصمة التونسية
أرشيفية
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أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، عن إدانتها بأشد العبارات التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا عدداً من الأهداف الأمنية بالعاصمة التونسية اليوم، مما أسفر عن وقوع قتيل وعدد من الجرحى بين كل من قوات الأمن التونسية والمواطنين.

وقدم البيان خالص التعازي لذوي الضحية، وعبّر عن تمنيات مصر بسرعة الشفاء لمُصابي الحادثين الغاشمين.
وجدد البيان تأكيد مصر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في التصدي لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف عبر تجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية، والحيلولة دون توفير الملاذ الآمن لعناصرها.


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