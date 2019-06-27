تدريب عملي لمكافحة تلوث بحري بميناء دمياط

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أجرت هيئة ميناء دمياط، اليوم الخميس، تدريبا عمليا لمكافحة تلوث بحري بإفتراض تعرض المسطح المائي لتسرب بقعة زيت من أحد السفن المتراكية، استمرارا لجهود هيئة ميناء دمياط والتأكد من تمام جاهزية الأفراد والمعدات لمجابهة الأحداث الطارئة التي قد تواجه الميناء.



وبدأ التدريب ببلاغ من برج الإرشاد موجه إلي مركز العمليات الخاص بالهيئة بإكتشاف بقعة زيت بالمسطح المائي أمام رصيف الخدمات البحرية،وعلي الفور تم إبلاغ الإدارة المركزية للخدمات البحرية وشئون البيئة وفريق المكافحة الذي إنتقل لمعاينة نوع التلوث ومصدره وتحديد الأدوات المخصصة لإزالته، حيث تم نشر الحواجز المطاطية بواسطة لنشات الرباط لمنع إنتشار بقعة الزيت إلي باقي المسطح المائي ثم إستخراج عينة لتحليلها بواسطة مندوب من جهاز شئون البيئة.



وتم البدء في إجراءات إزالة البقعة الزيتية من المسطح المائي بواسطة لنشات التطهير والكاشطات ثم نقلها إلي محطة إستقبال الملوثات البترولية بالميناء، وأجريت المناورة في وجود سيارات الحماية المدنية وسيارة الإسعاف وغواصين الهيئة لمواجهة أي ظروف طارئة قد تنتج، وقد أظهر تحرك الإدارات المختصة إستجابة سريعة للبلاغات ودقة في تنفيذ التعليمات وكفاءة المعدات المستخدمة في المناورة ونجاحها في إزالة بقعة الزيت في وقت قياسي.