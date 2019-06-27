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"العمدة": مشاركة "السيسي" في قمة العشرين بمثابة منصة للترويج للاستثمار في مصر

الخميس 27/يونيو/2019 - 03:44 م
العمدة: مشاركة السيسي في قمة العشرين بمثابة منصة للترويج للاستثمار في مصر
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان، ليس فقط للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، ولكن لعقد لقاءات مع الشركات اليابانية للاستثمار في مصر.

وأشار "العمدة"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن التعاون المصري الياباني يعد نموذج للتعاون بين مصر والدول العربية، معتبرًا أن تلك الزيارة تأتي تفعيلا لدور مصر الإقليمي.

وأضاف أن وجود الرئيس السيسي في قمة العشرين باليابان يعد منصة للترويج للاستثمار في مصر وأفريقيا.
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