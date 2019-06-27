الإمارات تخفض أسعار الوقود بعد أربع شهور من رفعها

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أعلنت مواقع شركات توزيع الوقود في الإمارات، عن انخفاض أسعار الوقود تصل إلى 24 فلسًا للتر الواحد اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل مقارنة بأسعارها خلال الشهر الجاري، على أن يتم تطبيق الزيادة بداية من أمس الأربعاء.



وجاءت تلك الانخفاضات السعرية، للمرة الأولى للوقود بعد أربعة أشهر متتالية من الزيادات.



وسجل سعر لتر بنزين من نوع "سوبر 98" الجديد انخفاضا من 2.53 درهم خلال يونيو الجاري إلى 2.3 درهم في يوليو المقبل بتراجع يبلغ 23 فلسا، في حين تراجع سعر لتر البنزين "خصوصي 95" من 2.42 درهم إلى 2.18 درهم، بانخفاض قيمته 24 فلسا.



وشهد سعر لتر "الديزل" انخفاضا من 2.53 درهم خلال الشهر الجاري إلى 2.35 درهم اعتبارا من بداية يوليو المقبل، بتراجع قيمته 18 فلسا.



وتحدد أسعار الوقود بشكل شهري في الأمارات من قبل وزارة الطاقة هناك، وبحسب تحركات الأسعار العالمية، والتي تشهد ترجعات نسبيًا وأن ارتفعت في الفترة الأخيرة مع تعرض ناقلات النفط؛ لهجمات أرهابية بمياه الخليج.

