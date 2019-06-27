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كورة لايف CAN 2019 شاهد الآن مباراة مدغشقر وبوروندي بث مباشر 27 - 6 - 2019 EGYPT ماتش مدغشقر وبورندي رابط مباشر

الخميس 27/يونيو/2019 - 04:02 م
كورة لايف CAN 2019 شاهد الآن مباراة مدغشقر وبوروندي بث مباشر 27 - 6 - 2019 EGYPT ماتش مدغشقر وبورندي رابط مباشر
مدغشقر
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الفجر الرياضي
 
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مشاهدة مباراة مدغشقر وبوروندي بث مباشر كورة لايف kora live كورة ستار، حيثُ يلتقي منتخب مدغشقر مع بوروندي على استاد الإسكندرية مساء اليوم الخميس 27/6/2019 في الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويلتقي منتخب مدغشقر مع نظيره بوروندي مساء الخميس في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف بتوقيت دولة الإمارات المتحدة العربية وذلك بالبطولة الأفريقية المقامة حالياً على الملاعب المصرية.

وكان مدغشقر قد تعادل مع غينيا بثنائية لمثلها بينما بوروندي سقط أمام نيجيريا بهدف نظيف، ويمكنكم متابعينا مشاهدة مباراة مدغشقر وبورندي بث مباشر كورة لايف كورة ستار kora star كورة أون لاين kora online  يوتيوب youtube.

وستكون مباراة مدغشقر وبوروندي مذاعة عبر قناة بي إن ماكس 1 تعليق أحمد عبده Madagascar vs Burundi، ونوفر لكم متابعينا الكرام رابط بث مباشر لمباراة بوروندي ومدغشقر اليوم الخميس في كأس الأمم الأفريقية مجاناً بدون تقطيع.



 مشاهدة مباراة مدغشقر وبوروندي بث مباشر لحظة بلحظة


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