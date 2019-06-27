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سرقة دقيق ولحوم فاسدة.. "تموين الفيوم" تحرر 170 محضر بمختلف القطاعات

الخميس 27/يونيو/2019 - 02:40 م
سرقة دقيق ولحوم فاسدة.. تموين الفيوم تحرر 170 محضر بمختلف القطاعات
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نظمت مديرية تموين الفيوم تحت إشراف عبد الفتاح محمود، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمعاونة مسئولي الرقابة التموينية، عدة حملات خلال الفترة 19/6/2019 إلي24/6/2019 والتى أسفرت عن ضبط  170 محضر في قطاعات المديرية. 

ففي قطاع المخابز والمطاحن تم ضبط تجميع 23 شيكارة دقيق مخابز و150كجم  علي مستوي مراكز المحافظة.

كما تم ضبط 107 كجم لحوم بلدي مذبوحة خارج المجزر غير صالحة للإستهلاك الآدمى، كذلك ضبط 500 كجم سكر  و1200كجم أرز وعدد 181 زجاجة زيت منتهية  الصلاحية بالإضافة إلى ضبط عدد 147 قطعة مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية علي مستوي مراكز المحافظة .
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