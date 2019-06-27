"أرامكو" توقع 12 اتفاقية مع كوريا الجنوبية

قالت شركة أرامكو السعودية في بيان اليوم الأربعاء إنها وقعت 12 اتفاقية مع شركاء كوريين بمليارات الدولارات في إطار استراتيجية بعيدة المدى لنمو أنشطة المنبع والتنوع.





وتغطي الاتفاقيات، التي وقعتها أرامكو مع شركات من بينها هيونداي للصناعات الثقيلة، بناء السفن وتصنيع المحركات والتكرير والبتروكيماويات وإمدادات الخام والمبيعات وتخزين النفط.