رئيس وزراء إيطاليا يتهم قائد سفينة إنقاذ باتخاذ إجراء "خطير بشكل لا يصدق"

اتهم رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، قبطان سفينة إنقاذ تديرها مؤسسة خيرية باتخاذ إجراء "خطير بشكل لا يصدق" هذا الأسبوع في قراره بالإبحار على السفينة إلى المياه الإيطالية في تحد لحظر من روما.

اتهم رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، قبطان سفينة إنقاذ تديرها مؤسسة خيرية باتخاذ إجراء "خطير بشكل لا يصدق" هذا الأسبوع في قراره بالإبحار على السفينة إلى المياه الإيطالية في تحد لحظر من روما.