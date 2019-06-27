البابا تواضروس يستقبل كهنة كنيسة العذراء بعزبة النخل

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم، كهنة كنيسة السيدة العذراء بعزبة النخل وقدموا لقداسته تقريرًا عن الخدمة بالكنيسة ووعدهم بزيارتهم.



