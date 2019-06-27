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البابا تواضروس يستقبل كهنة كنيسة العذراء بعزبة النخل

الخميس 27/يونيو/2019 - 02:32 م
البابا تواضروس يستقبل كهنة كنيسة العذراء بعزبة النخل
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ماريان ناجى
 
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم، كهنة كنيسة السيدة العذراء بعزبة النخل وقدموا لقداسته تقريرًا عن الخدمة بالكنيسة ووعدهم بزيارتهم.

جديرا بالذكر أن قطاع كنائس حدائق القبة والوايلي ومنشية الصدر قد نظم مؤتمر العقيدة الأول، بدءًا من أول أمس الإثنين، بمشاركة شباب وخدام القطاع إلى جانب عدد من الآباء الكهنة وتناول المؤتمر بالدراسة كتاب "تجسد الكلمة" للقديس أثناسيوس الرسولي، ومن المنتظر أن يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المحاضرة الختامية للمؤتمر، بينما يلقي محاضرات على مدار أيام المؤتمر الثلاثة من أحبار الكنيسة إلى جانب نيافة الانبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع القبة المنظم للمؤتمر، أصحاب النيافة: الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة والأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى والأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والأنبا هرمينا الأسقف.
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المزيد عن: كنيسة العذراء عزبة النخل البابا تواضروس أخبار مصر
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