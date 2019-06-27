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"حشيش وفودو".. تجديد حبس عاطلين لاتجارهما في المخدرات بالشرابية

الخميس 27/يونيو/2019 - 02:24 م
حشيش وفودو.. تجديد حبس عاطلين لاتجارهما في المخدرات بالشرابية
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داليا عادل
 
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشرابية، حبس عاطلين بحوزتهما 6 قطع حشيش وكمية من مخدر الفودو، 15 يوما على ذمة التحثيقات على ذمة التحقيقات.

وطالبت المحكمة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية بقيادة الرائد كريم البحيري من ضبط عاطلين لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وذلك حال تواجدهما بالمنطقة سكنهما وبحوزتهما 6 قطع من مخدر الحشيش، 150 جرام فودو، بندقية خرطوش و4 طلقات، سلاح أبيض، 150 كيس فارغ لتعبئة المخدرات، مبلغ مالى وميزان.

وبمواجهتهما اقروا أمام النيابة بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى صدرت بحبسهم 4 أيام وتم التجديد.
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المزيد عن: مباحث قسم شرطة الشرابية عاطلين حشيش وفودو
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