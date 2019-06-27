"رشاوى" و"مسؤولين".. "الرقابة الإدارية" تضبط 3 قضايا فساد
الخميس 27/يونيو/2019 - 02:19 م
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
Advertisements
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، أبرز جهودها خلال الفترة السابقة، وألقت الضوء على بعض الجرائم المنفذة ببعض المحافظات ومن أبرزها:
- قيام مهندس حماية الأراضي بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمحافظة المنوفية بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب قطعة أرض مقابل تسهيل إجراءات تحديد حدود قطعة الأرض خاصته وقطع الأرض المجاورة له، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه.
- قيام كل من مسئول إدارة شئون العاملين بمصلحة الضرائب العقارية بالقاهرة، بوساطة مفتش بمديرية الضرائب العقارية بمحافظة أسيوط بتقاضي رشاوي مالية بحوالي 100 ألف جنيه من بعض المواطنين مقابل زعمهم مقدرتهم على تعيين أنجالهم بالمصلحة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة، باشرت تحقيقاتها وأمرت بحبس المتهمين.
- القبض على شخصين، عرضا 50 ألف جنيه على مدير الجمعية الزراعية بمركز البدارى بمحافظة أسيوط، وذلك على سبيل الرشوة مقابل قيام الأخير بتجديد بطاقات حيازة زراعية وهمية لعدد من الافدنة، وبغية استغلال تلك الحيازات كسند وضمان يمكنهم من الحصول على قروض من البنك الزراعي، وصرف اسمدة زراعية دون وجه حق ، وبعرض المتهمان على النيابة العامة، امرت بحبسهم.
Advertisements
المزيد عن: ضبط مسؤولين رشاوى حوادث الفجر الرقابه الإدارية اخبار الحوادث
- دفاع صاحب شركة ستار لايت يطلب إخلاء سبيله لاعترافه بجريمة الرشوة
- تأجيل محاكمة مستشار وزير المالية وشركائه بتهمة الرشوة لـ 2 ديسمبر
- حبس موظف بالإصلاح الزاعي لتلقيه رشوة في الشرقية
- القبض على 13 مسئولا ورجال أعمال فاسدين.. حصاد "الرقابة الإدارية" في أسبوع
- ضربات قاسمة وجديدة توجهها "الرقابة الإدارية" لأباطرة الفساد
- هيئة الرقابة الإدارية تخصص أرقاما للإبلاغ عن وقائع فساد
- "الرقابة الإدارية" تضرب بيد من حديد على الفاسين وتحقق 590 مليون جنيه عوائد للخزانة العامة
- الرقابة الإدارية توجه ضربة جديدة للفاسدين والمرتشين