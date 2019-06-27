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نكشف عرض الأهلي الجديد لاستعارة رمضان صبحي بمبلغ خرافي

الخميس 27/يونيو/2019 - 02:17 م
نكشف عرض الأهلي الجديد لاستعارة رمضان صبحي بمبلغ خرافي
رمضان صبحي
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عمرو مصطفى
 
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استقر النادي الأهلي على تقديم عرض جديد لنادي هيديرسيلفد الإنجليزي لتجديد إعارة رمضان صبحي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

ويلعب رمضان صبحي للنادي الأهلي معاراً من النادي اللندني مقابل 800 ألف يورو وتنتهي الإعارة مطلع يوليو المقبل.

 

ويصل عرض الأهلي الدديد مليون ونصف المليون جنيه إسترليني لضم رمضان صبحي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من هيديرسيلفد الإنجليزي بعد رفض العرض الأخير من جانب القلعة الحمراء.

 

العرض الأخير من الأهلي لاستعارة رمضان صبحي وصل إلى 750 ألف يورو من أجل تجديد إعارة اللاعب وهو ما رفضه النادي اللندني تماماً وتمسك بالحصول على 2.5 مليون جنيه استرليني من أجل الموافقة على الإعارة.


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